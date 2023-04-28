Головчанский Герасим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиС ?.09.1941
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Головчанский Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головчанская Ульяна Герасимовна
Мать ребёнка: Головчанская Наталья Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головчанский Виктор Герасимович
Мать ребёнка: Головчанская Наталья Фроловна
Смерть
С ?.09.1941
Пропал без вести