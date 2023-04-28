Головчанский Герасим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головчанский Герасим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

С ?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Головчанский Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головчанская Ульяна Герасимовна

Мать ребёнка: Головчанская Наталья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головчанский Виктор Герасимович

Мать ребёнка: Головчанская Наталья Фроловна

Смерть
С ?.09.1941
Пропал без вести
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