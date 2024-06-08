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Дементьев Никанор Адрианович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дементьев Адриан Дементьевич

Мать: Дементьева Татьяна Васильевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никандр Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Бракосочетание
1909

Жена: Дементьева (Шумилова) Татьяна Герасимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1909 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1362 Никанор Андреянов Дементьев 24 нет нет 1885 Гремячка Татьяна Герасимова 19 Герасим Фомин Шумилов 1890 Гремячка
Смерть
1911
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О умерших Гремячка 4 176 1458 Никандр Адрианов Дементьев 26 1885

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