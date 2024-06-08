Дементьев Никанор Адрианович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никандр Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Бракосочетание
1909
1909 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1362 Никанор Андреянов Дементьев 24 нет нет 1885 Гремячка Татьяна Герасимова 19 Герасим Фомин Шумилов 1890 Гремячка
Смерть
1911
1911 О умерших Гремячка 4 176 1458 Никандр Адрианов Дементьев 26 1885