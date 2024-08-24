Дементьев Адриан Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1853
Отец: Дементий Петрович
Мать: Христина Ефремовна
1853 О родившихся Гремячка 5 71 10 Адриан Дементий Петров нет Христина Ефремова
Бракосочетание
1875
1875 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 34 Андриян Доментиев 21 Доментий Петров 1854 Гремячка Татьяна Васильева 20 Василий ? 1855 Урахча
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дементьев Иван Адрианович
Мать ребёнка: Дементьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бутина Ульяна Адриановна
Мать ребёнка: Дементьева Татьяна Васильевна
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Василий и Ульяна близнецы Адриан Доментьев и Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дементьев Никанор Адрианович
Мать ребёнка: Дементьева Татьяна Васильевна
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никандр Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1888
Сын: Дементьев Григорий Адрианович
Мать ребёнка: Дементьева Татьяна Васильевна
1888 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Григорий Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лазарева Анна Адриановна
Мать ребёнка: Дементьева Татьяна Васильевна
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Анна Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Смерть
1913
1913 О умерших Гремячка 4 176 1602 Адриан Доментьев Дементьев 60 1853