Бутина Ульяна Адриановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1882
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Василий и Ульяна близнецы Адриан Доментьев и Татьяна Васильева
Бракосочетание
1903
1903 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1146 Иван Григорьев Бутин 20 Григорий Васильев 1883 Гремячка Ульяна Андреянова 21 Андреян Доментьев нет 1882 Гремячка Чемерчевы
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Бутина) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич
1904 О родившихся Гремячка 4 176 1158 Васса Иван Григорьев Бутин Ульяна Адрианова
Рождение ребёнка
1905
Сын: (Бутина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Анастасия Иван Григорьев Бутин и Иулиания Адрианова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Бутина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Елизавета Иван Григорьев Бутин Иулиания Адрианова
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Александр Иван Григорьев Чемерчев и Иулиания Адрианова
Смерть
Неизвестно