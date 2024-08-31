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Бутина Ульяна Адриановна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Дементьев Адриан Дементьевич

Мать: Дементьева Татьяна Васильевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Василий и Ульяна близнецы Адриан Доментьев и Татьяна Васильева
Бракосочетание
1903

Муж: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич

1903 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1146 Иван Григорьев Бутин 20 Григорий Васильев 1883 Гремячка Ульяна Андреянова 21 Андреян Доментьев нет 1882 Гремячка Чемерчевы
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Бутина) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1904 О родившихся Гремячка 4 176 1158 Васса Иван Григорьев Бутин Ульяна Адрианова
Рождение ребёнка
1905

Сын: (Бутина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Анастасия Иван Григорьев Бутин и Иулиания Адрианова
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Бутина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Елизавета Иван Григорьев Бутин Иулиания Адрианова
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бутин Александр Иванович

Отец ребёнка: Бутин (Чемерчев) Иван Григорьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Александр Иван Григорьев Чемерчев и Иулиания Адрианова
Смерть
Неизвестно

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