Дементьева Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
1875 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 34 Андриян Доментиев 21 Доментий Петров 1854 Гремячка Татьяна Васильева 20 Василий ? 1855 Урахча
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дементьев Иван Адрианович
Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бутина Ульяна Адриановна
Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Василий и Ульяна близнецы Адриан Доментьев и Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дементьев Никанор Адрианович
Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никандр Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1888
Сын: Дементьев Григорий Адрианович
Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич
1888 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Григорий Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лазарева Анна Адриановна
Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Анна Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Смерть
1913
1913 О умерших Гремячка 4 176 1602 Татьяна Васильева Адриан Доментьев Дементьев 47 1866