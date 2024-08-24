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Дементьева Татьяна Васильевна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1875

Муж: Дементьев Адриан Дементьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1875 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 34 Андриян Доментиев 21 Доментий Петров 1854 Гремячка Татьяна Васильева 20 Василий ? 1855 Урахча
Рождение ребёнка
1876

Сын: Дементьев Иван Адрианович

Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бутина Ульяна Адриановна

Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Василий и Ульяна близнецы Адриан Доментьев и Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дементьев Никанор Адрианович

Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1884 О родившихся Гремячка 4 176 371 Никандр Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1888

Сын: Дементьев Григорий Адрианович

Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1888 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Григорий Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лазарева Анна Адриановна

Отец ребёнка: Дементьев Адриан Дементьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Анна Адриан Дементьев нет Татьяна Васильева
Смерть
1913
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1913 О умерших Гремячка 4 176 1602 Татьяна Васильева Адриан Доментьев Дементьев 47 1866

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