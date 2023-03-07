Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорецкий (мещанин) Фрол Михайлович

Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович

avatar

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Порецкий (однодворец) Михаил Филиппович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Порецкий (мещанин) Панфил Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Порецкий (мещанин) Яков Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Порецкий (мещанин) Хрисанф Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Порецкий (мещанин Сызрани) Степан Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close