Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Порецкий (однодворец) Михаил Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Порецкий (мещанин) Панфил Фролович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Порецкий (мещанин) Яков Фролович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Порецкий (мещанин) Хрисанф Фролович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Порецкий (мещанин Сызрани) Степан Фролович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно