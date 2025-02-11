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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович1820 г.р.
Порецкий (Мещанин) Яков Фролович1826 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Порецкий (Мещанин) Яков Фролович
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Порецкий (Мещанин) Хрисанф Фролович
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Порецкий (Мещанин Сызрани) Степан Фролович
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович
Смерть
Неизвестно