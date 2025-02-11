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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович1820 г.р.
Порецкий (Мещанин) Яков Фролович1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1826

Сын: Порецкий (Мещанин) Яков Фролович

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1830

Сын: Порецкий (Мещанин) Хрисанф Фролович

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1832

Сын: Порецкий (Мещанин Сызрани) Степан Фролович

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Фрол Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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