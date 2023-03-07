Порецкий (мещанин) Панфил Фролович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Порецкий (мещанин) Николай Панфилович
Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тарасова Евдокия Порецкая
Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Горгикова Агафья Порецкая
Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Трусова Ульяна Порецкая
Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна
Рождение ребёнка
02.10.1865
Сын: Порецкий (мещанин) Сергей Панфилович
Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна
Смерть
До 1879
Сызрань , Симбирская губерния