Порецкий (мещанин) Панфил Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порецкий (мещанин) Панфил Фролович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Порецкий (мещанин) Николай Панфилович

Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тарасова Евдокия Порецкая

Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Горгикова Агафья Порецкая

Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Трусова Ульяна Порецкая

Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1865

Сын: Порецкий (мещанин) Сергей Панфилович

Мать ребёнка: Порецкая Марфа Маркеловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1879
Сызрань , Симбирская губерния
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