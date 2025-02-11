Порецкая Марфа Маркеловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
Тарасова Евдокия Панфиловна Порецкая1852 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Порецкий (Мещанин) Николай Панфилович
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тарасова Евдокия Панфиловна Порецкая
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Горшкова Агафья Панфиловна Порецкая
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Трусова Ульяна Панфиловна Порецкая
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович
Рождение ребёнка
02.10.1865
Сын: Порецкий (Мещанин) Сергей Панфилович
Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович
Смерть
Неизвестно