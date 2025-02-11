Порецкая Марфа Маркеловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Порецкая Марфа Маркеловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
Порецкий (Мещанин) Николай Панфилович1844 г.р.
Тарасова Евдокия Панфиловна Порецкая1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Порецкий (Мещанин) Николай Панфилович

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тарасова Евдокия Панфиловна Порецкая

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Горшкова Агафья Панфиловна Порецкая

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Трусова Ульяна Панфиловна Порецкая

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
02.10.1865

Сын: Порецкий (Мещанин) Сергей Панфилович

Отец ребёнка: Порецкий (Мещанин) Панфил Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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