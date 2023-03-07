Порецкий (однодворец) Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порецкий (однодворец) Михаил Филиппович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1776

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1838
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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