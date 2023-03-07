Порецкий (однодворец) Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Порецкий (мещанин) Фрол Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Порецкий (однодворец) Роман Михайлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1838