Руднева Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

21.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Коса Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1854

Сын: Руднев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Руднев Алексей Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1862

Сын: Руднев Михаил Антонович

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1862

Дочь: Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1897
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