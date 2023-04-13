Руднева Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смерти21.10.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Коса Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1854
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1862
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1862
Дочь: Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Руднев Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1897