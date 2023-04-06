Руднев Алексей Антонович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти15.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Руднев Антон Иванович
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
09.10.1885
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
28.10.1886
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
09.08.1890
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
28.12.1892
Сын: Руднев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
02.08.1895
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
15.11.1897
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
18.02.1900
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
19.08.1902
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
03.07.1905
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
26.11.1907
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
31.01.1909
Сын: Руднев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1917
Причина смерти: желудок