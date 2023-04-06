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Руднев Алексей Антонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

15.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Руднев Антон Иванович

Мать: Руднева Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
09.10.1885

Сын: Руднев Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
28.10.1886

Сын: Руднев Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
09.08.1890

Сын: Руднев Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
28.12.1892

Сын: Руднев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
02.08.1895

Сын: Руднев Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Руднев Архип Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
19.08.1902

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
03.07.1905

Сын: Руднев Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Рождение ребёнка
31.01.1909

Сын: Руднев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Руднева Пелагея Никаноровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1917
Причина смерти: желудок
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