Руднев Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти02.11.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Руднев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Коса Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
23.08.1854
Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
04.09.1862
Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
04.09.1862
Дочь: Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
матрос
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1898