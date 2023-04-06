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Руднев Антон Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.11.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Руднев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Коса Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1854

Сын: Руднев Андрей Антонович

Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Руднев Алексей Антонович

Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
04.09.1862

Сын: Руднев Михаил Антонович

Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
04.09.1862

Дочь: Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Елизавета Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
матрос
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1898
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