Хлебаев Емельян Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Хлебаев Егор Демидович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Хлебаев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Хлебаева Марфа Исаковна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Хлебаев Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Хлебаева Марфа Исаковна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Христиния Емельяновна
Мать ребёнка: Хлебаева Марфа Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлебаева Марфа Исаковна
Смерть
Неизвестно