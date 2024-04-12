Хлебаев Емельян Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебаев Емельян Егорович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Хлебаев Егор Демидович

Мать: Хлебаева Федора Никитична

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Хлебаев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Хлебаева Марфа Исаковна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Хлебаев Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Хлебаева Марфа Исаковна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Христиния Емельяновна

Мать ребёнка: Хлебаева Марфа Исаковна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебаева Марфа Исаковна

Смерть
Неизвестно
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