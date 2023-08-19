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Хлебаев Василий Емельянович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Хлебаев Емельян Егорович

Мать: Хлебаева Марфа Исаковна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Хлебаев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебаев Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебаев Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Смерть
Неизвестно
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