Хлебаев Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Хлебаев Емельян Егорович
Мать: Хлебаева Марфа Исаковна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Хлебаев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно