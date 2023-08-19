Хлебаева (Гончарова) Марфа Исаковна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гончаров Исак Никитович
Мать: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Хлебаев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Хлебаев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Хлебаев Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Хлебаев Емельян Егорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Христиния Емельяновна
Отец ребёнка: Хлебаев Емельян Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно