Хлебаева (Гончарова) Марфа Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебаева (Гончарова) Марфа Исаковна

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гончаров Исак Никитович

Мать: Дарья Андреевна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Хлебаев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Хлебаев Емельян Егорович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Хлебаев Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Хлебаев Емельян Егорович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Христиния Емельяновна

Отец ребёнка: Хлебаев Емельян Егорович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебаев Емельян Егорович

Смерть
Неизвестно
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