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Дарья Андреевна

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хлебаева Марфа Исаковна

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гончаров Прокофий Исакович

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Исаковна

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гончаров Андрей Исакович

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гончаров Лаврен Исакович

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гончаров Матвей Исакович

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гончаров Федор Исакович

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гончаров Савелий Исакович

Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Исак Никитович

Смерть
Неизвестно
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
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