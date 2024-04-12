Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хлебаева Марфа Исаковна
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гончаров Прокофий Исакович
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Исаковна
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гончаров Савелий Исакович
Отец ребёнка: Гончаров Исак Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно