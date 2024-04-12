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Хлебаев Егор Демидович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Хлебаев Демид

Мать: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Хлебаев Емельян Егорович

Мать ребёнка: Хлебаева Федора Никитична

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Хлебаев Петр Егорович

Мать ребёнка: Хлебаева Федора Никитична

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хлебаев Евдоким Егорович

Мать ребёнка: Хлебаева Федора Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебаева Федора Никитична

Смерть
Неизвестно
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