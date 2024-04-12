Хлебаев Егор Демидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Хлебаев Демид
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Хлебаева Федора Никитична
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Хлебаева Федора Никитична
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Хлебаева Федора Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно