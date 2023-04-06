Евграфов Григорий Андреевич
Место рожденияс.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Дата рождения23.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1864
с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Крещение
24.01.1864
РОдители: Ставотинской волости деревни Константинова крестьянин Андрей Евграфов и законная его жена Агриппина Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: Вечно обязанных крестьян села Милоч... Показать все
Бракосочетание
18.05.1887
Жених - Ярославского уезда казенной Ставотинской волости села Константиново крестьянский сын Григорий Андреев Евграфьев православного вероисповедания первым браком, 23 лет Невеста - Ростовского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1887
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
09.04.1891
Сын: Евграфов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
24.10.1893
Сын: Евграфов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева
с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1898
Дочь: Кувыркина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно