Евграфов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвграфов Григорий Андреевич

Евграфов Григорий Андреевич

avatar

Место рождения

с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии

Дата рождения

23.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1864

Отец: Евграфов Андрей Евграфов

Мать: Евграфова Агриппина Семенова

с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Крещение
24.01.1864
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
РОдители: Ставотинской волости деревни Константинова крестьянин Андрей Евграфов и законная его жена Агриппина Семенова, оба православного исповедания. Восприемники: Вечно обязанных крестьян села Милоч... Показать все
Бракосочетание
18.05.1887

Жена: Евграфова Параскева Алексеева

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда казенной Ставотинской волости села Константиново крестьянский сын Григорий Андреев Евграфьев православного вероисповедания первым браком, 23 лет Невеста - Ростовского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1887

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1891

Сын: Евграфов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Евграфов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева

с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1898

Дочь: Кувыркина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Евграфова Параскева Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close