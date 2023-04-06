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Евграфов Василий Григорьевич

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Место рождения

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1891

Отец: Евграфов Григорий Андреевич

Мать: Евграфова Параскева Алексеева

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
11.04.1891
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
родители: Ставотинской волости деревни Константиновов Григорий Андреев Евграфов и законная жена его Пераскева Андреева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Брат его родной Сергей Андреев ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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