Евграфов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1891
Крещение
11.04.1891
родители: Ставотинской волости деревни Константиновов Григорий Андреев Евграфов и законная жена его Пераскева Андреева, оба православного вероисповедания. Восприемники: Брат его родной Сергей Андреев ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно