Евграфов Михаил Григорьевич
Место рожденияс.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Дата рождения24.10.1893
Дата смерти07.02.1896
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893
с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Крещение
29.10.1893
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Ставотинской волости деревни Константиновов крестьянин Григорий Андреев Евграфов и законная жена его Параскева Алексеева, оба православного исповедания. Восприемники: Ставотинской волости де... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.02.1896
с.Константиново Ставотинской волости Ростовского уезда Ярославской губернии
Причина смерти: от кори | Смерть в возрасте 2 г 6 м от кори. Погребение совершал священник Александр Радугин с псаломщиком Константином Розовым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.94 л.2... Показать все