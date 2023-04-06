(Евграфова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евграфова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.12.1887

Дата смерти

07.09.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1887

Отец: Евграфов Григорий Андреевич

Мать: Евграфова Параскева Алексеева

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
28.12.1887
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Ставотинской волости деревни Константиново крестьянин Григорий Андреев Евграфов и законная жена его Параскева Алексеева,оба православного исповедания. Восприемники: деревни Константинова Ста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.09.1889
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
08.09.1889
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Павел Колокольцев с псаломщиком Иваном Алешковским на приходском кладбище.\ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д..53 л. 1047об-1048 | Ильинская церковь
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