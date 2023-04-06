(Евграфова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1887
Дата смерти07.09.1889
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1887
Крещение
28.12.1887
Родители: Ставотинской волости деревни Константиново крестьянин Григорий Андреев Евграфов и законная жена его Параскева Алексеева,оба православного исповедания. Восприемники: деревни Константинова Ста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1889
Причина смерти: от поноса
Похороны
08.09.1889
Погребение совершал священник Павел Колокольцев с псаломщиком Иваном Алешковским на приходском кладбище.\ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д..53 л. 1047об-1048 | Ильинская церковь