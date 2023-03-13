Барановъ Семенъ
Место рожденияОрловка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Барановъ Григорий
Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1777
Сын: Барановъ Зосимъ
Мать ребёнка: Баранова Матрена Родионова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Барановъ Степанъ
Мать ребёнка: Баранова Матрена Родионова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Барановъ Федотъ
Мать ребёнка: Баранова Матрена Родионова
Бракосочетание
Неизвестно