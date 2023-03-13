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Барановъ Семенъ

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Место рождения

Орловка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Барановъ Григорий

Мать: Баранова Ефросинья Иванова

Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: Барановъ Зосимъ

Мать ребёнка: Баранова Матрена Родионова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Барановъ Степанъ

Мать ребёнка: Баранова Матрена Родионова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Барановъ Федотъ

Мать ребёнка: Баранова Матрена Родионова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Матрена Родионова

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