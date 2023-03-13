Баранова Матрена Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Матрена Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Семенъ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Барановъ Зосимъ

Отец ребёнка: Барановъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Барановъ Степанъ

Отец ребёнка: Барановъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Барановъ Федотъ

Отец ребёнка: Барановъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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