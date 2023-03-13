Баранова Матрена Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Барановъ Зосимъ
Отец ребёнка: Барановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Барановъ Степанъ
Отец ребёнка: Барановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Барановъ Федотъ
Отец ребёнка: Барановъ Семенъ