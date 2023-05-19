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Барановъ Зосимъ

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Барановъ Семенъ

Мать: Баранова Матрена Родионова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан