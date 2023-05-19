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Барановъ Зосимъ
Барановъ Зосимъ
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Место рождения
Верхотор
, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Барановъ Семенъ
1751 г.р.
Мать
Баранова Матрена Родионова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Барановъ Семенъ
Мать:
Баранова Матрена Родионова
Верхотор
, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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