Барановъ Григорий
Место рожденияОрловка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Барановъ Михаилъ Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Барановъ Никита
Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Барановъ Дмитрий
Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Баранова) Татьяна
Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Барановъ Семенъ
Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Баранова) Татьяна
Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова