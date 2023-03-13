Барановъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарановъ Григорий

Барановъ Григорий

Место рождения

Орловка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Барановъ Михаилъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Барановъ Никита

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Барановъ Дмитрий

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Баранова) Татьяна

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Барановъ Семенъ

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Баранова) Татьяна

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Иванова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.