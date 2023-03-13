Баранова Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Григорий

Рождение ребёнка
1744

Сын: Барановъ Никита

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

Рождение ребёнка
1745

Сын: Барановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Баранова) Татьяна

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

Рождение ребёнка
1751

Сын: Барановъ Семенъ

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Баранова) Татьяна

Отец ребёнка: Барановъ Григорий

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