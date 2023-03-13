Баранова Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Григорий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Барановъ Никита
Отец ребёнка: Барановъ Григорий
Рождение ребёнка
1745
Сын: Барановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Барановъ Григорий
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Баранова) Татьяна
Отец ребёнка: Барановъ Григорий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Барановъ Семенъ
Отец ребёнка: Барановъ Григорий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Баранова) Татьяна
Отец ребёнка: Барановъ Григорий