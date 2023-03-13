Барановъ Михаилъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановъ Михаилъ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Калякинъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Барановъ Евсей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Барановъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

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