Барановъ Михаилъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Калякинъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Барановъ Евсей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Барановъ Григорий
Мать ребёнка: не указана