Максимова (Крупина) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1928
Дата смерти19.08.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928
Отец: Крупин Александр
Мать: Крупина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
26.10.1948
Дочь: Виноградова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
13.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1987