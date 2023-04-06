Максимова (Крупина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Крупина) Валентина Александровна

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Место рождения

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.02.1928

Дата смерти

19.08.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928

Отец: Крупин Александр

Мать: Крупина Евдокия Ивановна

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Алексей Ильич

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1948

Дочь: Виноградова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Ильич

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Алексей Ильич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Алексей Ильич

Смерть
19.08.1987
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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