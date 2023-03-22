Крупина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Рахманова Анна Александровна
Отец ребёнка: Крупин Александр
Рождение ребёнка
14.06.1921
Сын: Крупин Федор Александрович
Отец ребёнка: Крупин Александр
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крупин Николай Александрович
Отец ребёнка: Крупин Александр
Рождение ребёнка
10.02.1928
Дочь: Максимова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Крупин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артеменко Мария Александровна
Отец ребёнка: Крупин Александр
Смерть
Неизвестно