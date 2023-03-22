Крупина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Рахманова Анна Александровна

Отец ребёнка: Крупин Александр

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.06.1921

Сын: Крупин Федор Александрович

Отец ребёнка: Крупин Александр

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Крупин Николай Александрович

Отец ребёнка: Крупин Александр

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.02.1928

Дочь: Максимова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Крупин Александр

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеменко Мария Александровна

Отец ребёнка: Крупин Александр

Крутицы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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