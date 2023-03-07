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Максимов Алексей Ильич

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Место рождения

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1928

Дата смерти

15.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Максимов Илья Алексеевич

Мать: Максимова Александра Михайловна

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Валентина Александровна

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1948

Дочь: Виноградова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Валентина Александровна

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Валентина Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Валентина Александровна

Смерть
15.04.1989
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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