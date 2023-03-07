Максимов Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти15.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
26.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1948
Дочь: Виноградова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1989