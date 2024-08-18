Мельникова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Мария

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Зинаида

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Александра

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Лев

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Анна

Отец ребёнка: Мельников Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Фёдор

Смерть
Неизвестно

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