Мельников Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Зинаида
Мать ребёнка: Мельникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Мария
Мать ребёнка: Мельникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Александра
Мать ребёнка: Мельникова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван
Мать ребёнка: Мельникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Анна
Мать ребёнка: Мельникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Лев
Мать ребёнка: Мельникова Устинья
Смерть
Неизвестно