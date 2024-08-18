(Мельникова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Фёдор
Мать: Мельникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдор
Смерть
Неизвестно