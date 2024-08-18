(Мельникова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Фёдор

Мать: Мельникова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдор

Смерть
Неизвестно

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