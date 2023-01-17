Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Байрамгул Шагиахметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Байрамова Галима Фазлиахметовна
Мать ребёнка: Байрамова Мухтарама
Рождение ребёнка
1927
Сын: Байрамов Ахат Фазлиахметович
Мать ребёнка: Байрамова Мухтарама
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тагирова Канифа Фазлиахметовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зайнетдинова Валима Фазлиахметовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байрамова Мухтарама
Смерть
Неизвестно