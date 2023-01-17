Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайрамов Фазлиахмет Байрамгулович

Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович

avatar

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Байрамгул Шагиахметов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Байрамова Галима Фазлиахметовна

Мать ребёнка: Байрамова Мухтарама

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Байрамов Ахат Фазлиахметович

Мать ребёнка: Байрамова Мухтарама

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зайнетдинова Валима Фазлиахметовна

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамова Мухтарама

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close