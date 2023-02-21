Байрамова Мухтарама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамова Мухтарама

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Байрамова Галима Фазлиахметовна

Отец ребёнка: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Байрамов Ахат Фазлиахметович

Отец ребёнка: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович

Смерть
Неизвестно
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