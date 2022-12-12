Тагирова (Байрамова) Канифа Фазлиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагирова (Байрамова) Канифа Фазлиахметовна

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагиров Кавый Тагирович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Сын: Тагиров Зуфар Кавыевич

Отец ребёнка: Тагиров Кавый Тагирович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагиров Кавый Тагирович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагиров Кавый Тагирович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагиров Кавый Тагирович

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагиров Кавый Тагирович

Смерть
Неизвестно
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