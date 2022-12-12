Тагирова (Байрамова) Канифа Фазлиахметовна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Тагиров Кавый Тагирович
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно