Зайнетдинова (Байрамова) Валима Фазлиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнетдинова (Байрамова) Валима Фазлиахметовна

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнетдинов Равиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнетдинов Равиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнетдинов Равиль

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