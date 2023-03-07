Зайнетдинова (Байрамова) Валима Фазлиахметовна
Место рождения
Дата рождения1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Байрамов Фазлиахмет Байрамгулович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнетдинов Равиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнетдинов Равиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайнетдинов Равиль