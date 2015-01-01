Швецова (Фурсова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Фурсова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Серафима

Рождение ребёнка
1946

Сын: Швецов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Швецов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Швецов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Швецов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Николай Семенович

Смерть
Около 2015
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