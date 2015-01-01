Швецова (Фурсова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Фурсов Иван Васильевич
Мать: Фурсова Серафима
Рождение ребёнка
1946
Сын: Швецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Швецов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Швецов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2015