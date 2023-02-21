Швецов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Швецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Швецов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Швецов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Швецов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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