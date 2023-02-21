Швецов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Швецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Швецов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Швецова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно