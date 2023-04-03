Кораблева (Нифантьева) Анастасия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Нифантьева) Анастасия Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

24.01.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Нифантьев Евсей Феофанович

Мать: Нифантьева Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Муж: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кораблев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кораблев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
22.06.1875 ст.

Сын: Кораблев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Сын: Кораблев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кораблев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сорокина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
24.01.1911 ст.
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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