Кораблева (Нифантьева) Анастасия Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти24.01.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кораблев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кораблев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
22.01.1873 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
22.06.1875 ст.
Сын: Кораблев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Сын: Кораблев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сорокина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Феофанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1911 ст.