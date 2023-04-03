Нифантьева Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифантьева Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Нифантьев Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кораблева Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Евсеевна

Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифантьев Евсей Феофанович

Смерть
Неизвестно
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