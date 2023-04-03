Нифантьева Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кораблева Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Евсеевна
Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Нифантьев Евсей Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно