Талдыкин Михаил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкин Михаил Осипович

Талдыкин Михаил Осипович

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1878 ст.

Отец: Талдыкин Осип Ефимович

Мать: Талдыкина Анна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Тутукова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1902 ст.

Сын: Талдыкин Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.

Сын: Талдыкин Александр

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рождение ребёнка
08.08.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Наталья Лукинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close