Талдыкин Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения07.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1878 ст.
Отец: Талдыкин Осип Ефимович
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Тутукова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
07.08.1902 ст.
Сын: Талдыкин Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.
Сын: Талдыкин Александр
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
08.08.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно