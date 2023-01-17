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Талдыкина Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

31.01.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Осипович

Отец ребёнка: Талдыкин Осип Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1884 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения

Отец ребёнка: Талдыкин Осип Ефимович

Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.

Дочь: Тутукова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Талдыкин Осип Ефимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Осип Ефимович

Смерть
31.01.1915 ст.
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