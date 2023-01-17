Талдыкина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти31.01.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Осип Ефимович
Рождение ребёнка
16.01.1884 ст.
Дочь: Талдыкина Ксения
Отец ребёнка: Талдыкин Осип Ефимович
Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.
Дочь: Тутукова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Талдыкин Осип Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1915 ст.