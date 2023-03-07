Талдыкина (Тутукова) Наталья Лукинична
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Тутуков Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Тутукова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
07.08.1902 ст.
Сын: Талдыкин Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.
Сын: Талдыкин Александр
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
08.08.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно