Талдыкина (Тутукова) Наталья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Тутукова) Наталья Лукинична

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тутуков Лука

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Тутукова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1902 ст.

Сын: Талдыкин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1907 ст.

Сын: Талдыкин Александр

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович

Рождение ребёнка
08.08.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Осипович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Михаил Осипович

Смерть
Неизвестно
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