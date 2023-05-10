Оладейников Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1883
Сын: Оладейников Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Оладейникова Феофания Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Оладейников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Оладейникова Феофания Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно