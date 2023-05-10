Оладейников Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладейников Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Оладейников Алексей Никитич

Мать: Оладейникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Оладейников Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Оладейникова Феофания Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Оладейников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Оладейникова Феофания Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оладейникова Феофания Васильевна

Смерть
Неизвестно
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