Оладейников Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОладейников Михаил Григорьевич

Оладейников Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Оладейников Григорий Алексеевич

Мать: Оладейникова Феофания Васильевна

Военная награда
01.09.1915 ст.
Воинская часть 23-я артиллерийская бригада Наименование награды Георгиевский крест IV-й степени Номер награждения 111854 Дата вручения награды 01.09.1915 Дата события 15.08.1915 - 31.08.1915 https://g... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close