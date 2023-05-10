Оладейников Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Военная награда
01.09.1915 ст.
Воинская часть 23-я артиллерийская бригада Наименование награды Георгиевский крест IV-й степени Номер награждения 111854 Дата вручения награды 01.09.1915 Дата события 15.08.1915 - 31.08.1915 https://g... Показать все
Смерть
Неизвестно