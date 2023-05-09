Оладейникова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладейникова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Оладейников Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1845

Сын: Оладейников Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Оладейников Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Оладейникова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Оладейникова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Оладейников Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладейников Алексей Никитич

Смерть
Неизвестно
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