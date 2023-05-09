Оладейникова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Оладейников Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич
Рождение ребёнка
05.08.1845
Сын: Оладейников Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Оладейников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Оладейникова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Оладейникова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Оладейников Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Оладейников Алексей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно