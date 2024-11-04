Токаев Мокай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Токай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аит
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адымас
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульназ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зулейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Мукаев Ибрай
Мать ребёнка: Зулейха
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: дочь Мокая
Мать ребёнка: Зулейха
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Сафор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно