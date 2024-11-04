Токаев Мокай Около 1695 — найти родственников по фамилии на Familio
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Токаев Мокай

Место рождения

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1665 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.
Около 1704 г.р.

Дети

Около 1727 г.р.
Около 1734 г.р.
Около 1735 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Токай

Мать: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аит

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адымас

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульназ

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зулейха

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муса

Мать ребёнка: Зулейха

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Мукаев Ибрай

Мать ребёнка: Зулейха

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: дочь Мокая

Мать ребёнка: Зулейха

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Сафор

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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