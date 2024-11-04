Мукаев Ибрай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Токаев Мокай
Мать: Зулейха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Даудова) Урия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафедин
Мать ребёнка: (Даудова) Урия
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Меневар
Мать ребёнка: (Даудова) Урия
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Абдрахим
Мать ребёнка: (Даудова) Урия
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ибдра
Мать ребёнка: (Даудова) Урия
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Ибраев Минасып
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Тон...
Мать ребёнка: (Даудова) Урия
Смерть
Около 1823