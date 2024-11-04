Мукаев Ибрай Около 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мукаев Ибрай

Место рождения

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1704 г.р.

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Токаев Мокай

Мать: Зулейха

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Даудова) Урия

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафедин

Мать ребёнка: (Даудова) Урия

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Меневар

Мать ребёнка: (Даудова) Урия

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Абдрахим

Мать ребёнка: (Даудова) Урия

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ибдра

Мать ребёнка: (Даудова) Урия

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Ибраев Минасып

Мать ребёнка: не указана

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Тон...

Мать ребёнка: (Даудова) Урия

Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1823
Старое Камкино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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